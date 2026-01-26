Israele restituiti tutti gli ostaggi da Gaza | identificato Ran Ga’uli In Germania arrestato un uomo di Hamas

L’Istituto Nazionale di Medicina Legale ha identificato il corpo del Sergente Maggiore Ran Ga’uli, restituito da Gaza, in collaborazione con le autorità israeliane e il Rabbinato Militare. Nel frattempo, in Germania è stato arrestato un uomo sospettato di legami con Hamas. Questi eventi segnano passi importanti nel contesto delle recenti tensioni nella regione e delle operazioni di verifica e sicurezza in corso.

Dopo un lungo e complesso processo di verifica, l'Istituto Nazionale di Medicina Legale, in coordinamento con la Polizia israeliana e il Rabbinato Militare, ha concluso l'identificazione del corpo del Sergente Maggiore Ran Ga'uli, consentendone il rientro in Israele per la sepoltura. A darne comunicazione ufficiale alla famiglia sono stati i rappresentanti delle Forze di Difesa israeliane, al termine delle procedure previste nei casi di caduti e ostaggi. Secondo le informazioni disponibili, Ran Ga'uli, combattente dello Yamam, il reparto speciale antiterrorismo della polizia israeliana, aveva 24 anni al momento della morte.

