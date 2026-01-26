isis russia cina quale convivenza oltre la tregua in siria

Analizzare la situazione in Siria richiede attenzione alle dinamiche regionali e internazionali. Nonostante il cessate il fuoco tra forze siriane e curde, permangono tensioni legate al possibile trasferimento di membri dello Stato Islamico e ai nuovi equilibri di potere a Damasco. In questo contesto, le influenze di Iran, Cina e altri attori esterni si intrecciano, contribuendo a un quadro complesso che va oltre la semplice tregua, con rischi di escalation multilaterale.

La buona notizia è che le forze siriane e curde concordano di estendere il cessate il fuoco, la cattiva è che incombe, silente, la minaccia di un conflitto aspro e multilaterale nella macro area: il trasferimento dei presunti membri dello Stato Islamico dalla Siria all’Iraq è potenziale miccia e si intreccia con gli effetti dei nuovi equilibri in seno a Damasco, perché non è solo la stagione di Ahmed al-Sharaa a monopolizzare le attenzioni di Iran, Cina e Golfo ma le intromissioni esterne di chi, avendo smarrito la presa su quel fazzoletto di terre e interessi, vede sminuire il proprio peso specifico a cavallo tra il quadrante mediterraneo e quello mediorientale. 🔗 Leggi su Formiche.net

