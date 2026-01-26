Iscrizioni ai corsi ABF | date e modalità per i percorsi dopo la terza media
Scopri le date e le modalità di iscrizione ai corsi ABF, dedicati ai percorsi dopo la terza media. Con l’avvicinarsi delle scadenze, è importante conoscere le opportunità offerte e valutare attentamente le scelte per il futuro formativo. Questo articolo fornisce informazioni chiare e aggiornate per accompagnare studenti e genitori nel processo decisionale, evidenziando l’importanza di pianificare con attenzione il proprio percorso scolastico.
Le finestre temporali e il valore della scelta. Con l'avanzare dell'anno scolastico si avvicina il tempo delle scelte per il futuro formativo degli studenti. Il 13 gennaio 2026 sono state ufficialmente aperte le iscrizioni ai corsi dedicati a coloro che, a giugno, termineranno la 3^ media. In ottemperanza alle disposizioni ministeriali, le famiglie avranno tempo fino al 14 febbraio 2026 per inoltrare le domande online, dando il via a un nuovo capitolo nel percorso di crescita dei ragazzi che si accingono a terminare la scuola secondaria di primo grado. Un'offerta formativa tra pratica e competenze.
