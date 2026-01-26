In occasione delle Giornate Mondiali della Commedia dell'Arte, torna in scena a Roma l'opera

Nella seconda metà del Cinquecento la Andreini fu la prima capocomica, commediante, protagonista e impresario della famosa Compagnia della Commedia dell'Arte "I Gelosi" capitanata dal marito Francesco Andreini. Al contempo fu anche una delle poche grandi poetesse e autrici del suo tempo, oltretutto di rara bellezza. La sua opera artistica e letteraria che impresse un formidabile segno femminile al suo secolo, si rivela oggi di grande attualità e d'esempio per le lotte delle donne ancora oggi purtroppo spesso oscurate. Il testo ricostruisce in versi lirici ma al contempo animati da quella comicità caratteristica della Commedia dell'Arte, la vita, "l'arme e gli amori" di una "pasionaria" della cultura italiana.🔗 Leggi su Romatoday.it

Isabella, prima comica in onore di FrancescoAndrà in scena domani, domenica 26 gennaio, alle ore 17, al Piccolo Teatro Mauro Bolognini di Pistoia lo spettacolo La Comica Gelosa. Isabella Andreini scritto e diretto da Enrico Bernard e ... lanazione.it

Trailer reminder - o per dilettare chi non ci potrà essere ISABELLA ANDREINI, COMICA "GELOSA" scritto e diretto da Enrico Bernard interpretato da Monica Menchi con la partecipazione di David Milita e il trio di musiche barocche composto dai Maestri Antoni - facebook.com facebook