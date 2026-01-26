La sparatoria di Milano ha portato alla morte di un 28enne marocchino, vittima di un intervento di polizia. L'episodio si è verificato in via Peppino Impastato e sta attirando l’attenzione sulle circostanze dell’intervento e sui precedenti dell’uomo. La vicenda solleva interrogativi sulla gestione delle situazioni di emergenza e sulle modalità di intervento delle forze dell’ordine.

È un 28enne marocchino l'uomo ucciso da un colpo d'arma da fuoco sparato da un poliziotto questa sera, poco prima delle 18, in via Peppino Impastato a Milano. Già noto alle forze dell'ordine e irregolare in Italia, il 28enne - a quanto si apprende - avrebbe avuto precedenti per spaccio, resistenza a pubblico ufficiale, rapina e lesioni. Questa sera avrebbe puntato un'arma contro una pattuglia del commissariato Mecenate impegnata in un controllo anti-droga nella zona, nota per lo spaccio. Un agente in borghese a quel punto ha estratto l'arma e ha aperto il fuoco, uccidendolo. Sono dalla parte del poliziotto, senza se e senza ma" ha commentato il vicepremier Matteo Salvini. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Irregolare e con precedenti: chi è la vittima della sparatoria di Milano

Approfondimenti su Milano Uccisione

Un episodio di violenza si è verificato a Milano, dove un uomo egiziano irregolare con precedenti ha aggredito una donna, staccandole un dito a morsi durante un tentativo di furto della bicicletta.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Aurora Livoli, chi era la 19enne trovata morta a Milano

Ultime notizie su Milano Uccisione

Argomenti discussi: Straniero irregolare con precedenti, per l’espulsione va valutata la coesione familiare; LA POLIZIA DI STATO IN ZONA STAZIONE, RINTRACCIA E BLOCCA UN GRUPPO DI 4 CITTADINI NORDAFRICANI SEGNALATI DALL’AUTISTA DI UN AUTOBUS COME MOLESTI E UBRIACHI A BORDO DEL MEZZO, UNO DEI QUALI ARMATO DI COLTEL; Fermato per un controllo, ha precedenti per spaccio e rapina ed è irregolare in Italia: 32enne rimpatriato; Fermato per un controllo, risulta con precedenti penali e irregolare in Italia: 32enne rimpatriato.

Scovato a Latina immigrato irregolare con precedenti per violenza sessuale: avviato il rimpatrioProseguono i controlli straordinari del territorio da parte della Polizia di Stato di Latina. Nella giornata del 23 gennaio, nell’ambito ... latinapress.it

Latina: fermato un marocchino irregolare dal 2000, con precedenti per violenza sessualeNel corso delle operazioni sono state identificate oltre 108 persone, molte con precedenti di polizia, e controllati più di 88 veicoli. Particolare attenzione è stata rivolta alla verifica della ... ilfaroonline.it

"Mi ha trascinato dentro al parco e mi ha preso a pugni" Inizia così il racconto di Rosa, mamma e infermiera di 53 anni, violentata selvaggiamente a #Gallarate dietro l'ospedale in cui lavora da un immigrato gambiano irregolare con precedenti. @far_1985 a #F x.com

Fuori dal coro. . "Mi ha trascinato dentro al parco e mi ha preso a pugni" Inizia così il racconto di Rosa, mamma e infermiera di 53 anni, violentata selvaggiamente a #Gallarate dietro l'ospedale in cui lavora da un immigrato gambiano irregolare con precedenti. facebook