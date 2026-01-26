Irpinia terra di centenari | 100 rose rosse alla prof Alfonsina Rotondi

Atripalda celebra con rispetto i 100 anni della professoressa Alfonsina Rotondi, figura stimata e amata dalla comunità. Nata e cresciuta in Irpinia, questa ricorrenza rappresenta un importante momento di riflessione sulla lunga vita e il valore delle radici locali. La cerimonia ha visto la consegna di 100 rose rosse, simbolo di affetto e riconoscenza per il suo contributo alla scuola e alla comunità.

Tempo di lettura: < 1 minuto Atripalda si è vestita a festa questa mattina per celebrare un traguardo davvero speciale: i 100 anni della signora Alfonsina Rotondi, una figura molto amata della comunità e dal mando della scuola essendo stata una professoressa che ha formato tante generazioni. A portare gli auguri della città è stato il Sindaco, Avv. Paolo Spagnuolo, accompagnato dai rappresentanti dell'Amministrazione comunale, che hanno voluto rendere omaggio a una vita lunga, ricca di affetti e di esperienze. Nel corso della visita, il Primo Cittadino ha consegnato alla signora Alfonsina 100 rose rosse, un gesto simbolico e carico di significato.

