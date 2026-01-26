Iran Tajani | Giovedì a Bruxelles proporrò di inserire Pasdaran in lista gruppi terroristici
Il ministro degli Esteri italiano, Antonio Tajani, ha annunciato che giovedì a Bruxelles proporrà l'inserimento dei Pasdaran nella lista dei gruppi terroristici. Questa iniziativa deriva dalle recenti perdite e violenze contro la popolazione civile durante le proteste in Iran, evidenziando la necessità di rispondere con misure internazionali mirate. La proposta si inserisce in un quadro di crescente attenzione alle dinamiche di instabilità nel paese.
(Adnkronos) – "Le perdite subite dalla popolazione civile durante le proteste" in Iran "impongono una risposta chiara. Giovedì alla riunione dei ministri degli Esteri europei a Bruxelles proporrò, in coordinamento con gli altri partner, l'inclusione dei Guardiani della Rivoluzione nella lista delle organizzazioni terroristiche oltre che sanzioni individuali contro i responsabili di questi atti efferati"..🔗 Leggi su Periodicodaily.com
