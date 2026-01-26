Iran oltre 30 mila i morti della repressione Usa pronti a intervenire

In Iran, la repressione delle recenti proteste avrebbe causato oltre 30.000 morti in appena due giorni. La situazione si fa sempre più critica e internazionale, con gli Stati Uniti che si dichiarano pronti a intervenire. La crisi evidenzia le profonde tensioni politiche e sociali nel paese, sollevando preoccupazioni sulla tutela dei diritti umani e sulla stabilità regionale.

Sarebbero oltre 30 mila, in soli due giorni, i morti causati dalla durissima repressione delle proteste da parte del regime di Teheran. Gli Stati Uniti hanno mobilitato la flotta nell’area, dove crescono i timori di un’escalation militare. Servizio di Raffaella Frullone RETE BLU S.p.a - Sede Legale Roma (RM) Via Aurelia 796 – CAP 00165 Roma Capitale sociale Euro 6.980.000,00 i.v C.F. e Numero d’iscrizione del Registro delle Imprese di ROMA 03922811009 . 🔗 Leggi su Tv2000.it © Tv2000.it - Iran, oltre 30 mila i morti della repressione. Usa pronti a intervenire Approfondimenti su iran oltre Iran, la violenta repressione di Khamenei: 30 mila morti in 48 ore Tra l’8 e il 9 gennaio, l’Iran ha vissuto un’intensa ondata di repressione, con stime di circa 30. Iran, Trump: “Usa pronti a intervenire se Teheran uccide manifestanti” L’attuale situazione in Iran ha attirato l’attenzione internazionale a causa delle tensioni tra le autorità e i manifestanti pacifici. Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. Iran, oltre 30 mila i morti della repressione. Usa pronti a intervenire Ultime notizie su iran oltre Argomenti discussi: Iran, Time: Oltre 30mila i morti in 48 ore di repressione; In Iran oltre 30mila morti in soli due giorni di protesta: la stima del Time. Per il governo erano 3mila; Proteste Iran, Time: Possibili 30mila morti in 48 ore di repressione'; Iran, tra l'8 e il 9 gennaio morte in strada oltre 30mila persone. Lo sostiene il Time. Iran, forse 30 mila morti in sole 48 oreSolo nell'arco delle due giornate dell' 8 e 9 gennaio potrebbero essere state uccise nelle strade dell'Iran oltre 30 mila persone. Lo denuncia il Time. Due alti funzionari iraniani hanno detto che ... rainews.it Tutti i dettagli sulle morti in Iran dopo le protesteNon se ne parla abbastanza, ma come riportato dalla rivista Time, che ha citato alti funzionari del ministero della Salute iraniano in anonimo, nelle due giornate dell’8 e 9 gennaio potrebbero essere ... novella2000.it Il 25 gennaio 2026 sono stati pubblicati due nuovi bilanci sulle vittime delle proteste in Iran. Entrambi parlano di oltre 30.000 morti. Numeri enormi, ripresi pedissequamente in queste ore da molti media italiani senza alcuna verifica. È fuori discussione che il re - facebook.com facebook #TG2000 - #Iran, oltre 30 mila le vittime. Imminente intervento militare di #Washington #26gennaio #Teheran #IranProtests #USA #MedioOriente #Khamenei #Rubio #Trump #StatiUniti #Dazi #Esteri #TV2000 @tg2000it x.com

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.