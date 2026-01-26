Il governo italiano, con il ministro Tajani, ha espresso attenzione riguardo alla presenza dei Pasdaran nella lista dei gruppi terroristici, in un contesto di crescente tensione in Iran. A pochi giorni dall'inizio delle proteste e delle repressioni, si registrano decine di migliaia di vittime tra i manifestanti, evidenziando la complessità della situazione e l'importanza di monitorare gli sviluppi sul territorio.

Roma, 26 gen. (Adnkronos) - "A distanza di una decina di una giorni dall'inizio del massacro in Iran da parte del regime, si parla di decine di migliaia di vittime. L'attezione dell'opinione pubblica è stata poco sollecitata anche per la mancanza di immagini e quelle che stanno arrivando sono terribili. Una repressione che continua e noi vogliamo continuare a dare voci ai dissidenti iraniani". Lo ha detto Riccardo Magi in una conferenza stampa alla Camera sulla situazione in Iran con Benedetto Della Vedova e Filippo Sensi e Cecilia D'Elia del Pd. Durante la conferenza stampa testimonianze e anche foto e video delle uccisioni in Iran ed è stato sottolineato positivamente l'impegno del ministro Antonio Tajani sull'inserimento dei pasdaran nella lista delle organizzazioni terroristiche. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Iran: Magi, 'tenere alta attenzione, bene Tajani su pasdaran in lista terroristi'

Il ministro degli Esteri italiano, Antonio Tajani, ha annunciato che giovedì a Bruxelles proporrà l'inserimento dei Pasdaran nella lista dei gruppi terroristici.

