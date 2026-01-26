In Iran, le recenti violenze hanno portato alla morte di oltre 30 persone, secondo fonti internazionali. Alessia Piperno commenta come un amico le parole: “Hanno ucciso la nuova generazione”. La situazione, ancora molto tesa, evidenzia le difficoltà di un paese attraversato da proteste e repressioni, suscitando preoccupazioni sulla sicurezza e il futuro della società iraniana.

Ancora violenze e sangue per le strade dell’ Iran dove, secondo diversi media internazionali, sarebbero state uccise oltre 30.000 persone dall’8 gennaio scorso (giorno dell’inizio delle rivolte). Gli iraniani “in questi giorni hanno di nuovo accesso a internet per poche ore al giorno. Un amico mi ha scritto una frase molto forte: ‘ Hanno ucciso la nuova generazione’. È un’espressione durissima, ma rende l’idea del clima che si respira”, ha detto a LaPresse Alessia Piperno, la travel planner e scrittrice arrestata nel 2022 e detenuta per 45 giorni nel carcere Evin di Teheran. Inoltre “immagino che oggi la condizione in carcere sia ancora peggio di quando sono stata detenuta. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Iran, Alessia Piperno: “Un amico mi ha scritto: hanno ucciso la nuova generazione”

