io sono farah anticipazioni trama dal 26 al 30 gennaio

Andiamo a leggere le anticipazioni e trama di Io sono Farah. Ricordiamo che per questa settimana dal 26 al 30 gennaio non è previsto alcun appuntamento serale con la serie turca. Ma scopriamo insieme ora cosa succederà nella puntata di lunedì 26 gennaio. Rahsan con la scusa di rifare il guardaroba a Farah la porta in una negozio. Uscita dai camerini la donna riceve denaro e gioielli per scappare e uscire per sempre dalla vita di Behnam. Farah rifiuta e dice di non avere intenzioni di lasciare suo figlio nelle mani del padre.

