Io reciterò con Whoopi Attrice folignate sul set col premio Oscar

Eleonora Pieroni, attrice originaria di Foligno e attiva negli Stati Uniti, sarà protagonista di due importanti progetti a partire da febbraio. Interpreterà un ruolo nel film ‘The Contract’, al fianco di Kevin Spacey ed Eric Roberts, e parteciperà alla celebre serie televisiva ‘Un Posto al Sole’, lavorando con Whoopi Goldberg. Un percorso che testimonia la sua crescita nel panorama cinematografico e televisivo internazionale.

Eleonora Pieroni attrice folignate ma made in America, da febbraio sarà presente in due importantissimi progetti: al cinema con ' The Contract ' con il ritorno sul grande schermo del premio Oscar Kevin Spacey ed Eric Roberts e nella grande serie tv più popolare d'Italia prodotto dalla Rai, ' Un Posto al Sole ' al fianco del premio Oscar Whoopi Goldberg. Un mese di febbraio immerso tra i personaggi del vero cinema internazionale. Ma non è tutto perché proprio da questo fine gennaio e per alcune settimane, Un posto al sole si regala la superospite Whoopi Goldberg per i suoi trent'anni di messa in onda.

