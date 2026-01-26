Invitalia accoglie la richiesta delle imprese | Iva ammissibile negli incentivi

Invialia comunica che l’IVA può essere considerata spesa ammissibile per gli incentivi Resto al Sud 2.0 e Autoimpiego Centro-Nord, a condizione che non sia recuperabile secondo la normativa nazionale. Questa disposizione permette alle imprese di includere l’IVA nelle spese finanziabili, facilitando l’accesso ai contributi e sostenendo la crescita delle attività imprenditoriali in modo più agevole e trasparente.

L’Iva rientra tra le spese ammissibili negli incentivi Resto al Sud 2.0 e Autoimpiego Centro-Nord quando non è recuperabile ai sensi della normativa nazionale. Il chiarimento ufficiale arriva da Invitalia, che ha aggiornato le Faq recependo una delle principali richieste avanzate da imprese, aspiranti imprenditori e giovani in fase di avvio. Una precisazione tutt’altro che formale, destinata a incidere in modo concreto sulla sostenibilità dei piani di investimento, in particolare per chi opera o intende operare in regime forfettario, dove l’Iva rappresenta un costo pieno. Il nodo interpretativo e le segnalazioni dal territorio.🔗 Leggi su Ildenaro.it Approfondimenti su invitalia accoglie Finanza, scoperti 13 lavoratori in nero. Richiesta la cessazione della Partita Iva per 23 imprese La Guardia di Finanza ha scoperto 13 lavoratori in nero e richiesto la cessazione della Partita Iva per 23 imprese nell’ambito di un’operazione di controllo nel territorio dell’Alto Ferrarese. Manovra, Cna: “Governo accoglie richiesta di tutelare diritti imprese su Transizione 5.0. Usare stesso metodo per i contributi alle Cer” Cna accoglie con soddisfazione le recenti modifiche del Governo alla legge di bilancio, che prevedono un incremento delle risorse a sostegno delle imprese. Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Ultime notizie su invitalia accoglie Invitalia accoglie la richiesta delle imprese: Iva ammissibile negli incentiviL’Iva rientra tra le spese ammissibili negli incentivi Resto al Sud 2.0 e Autoimpiego Centro-Nord quando non è recuperabile ai sensi della normativa nazionale. Il chiarimento ufficiale arriva da Invit ... ildenaro.it Conciliazioni paritetiche: entro il 15 ottobre 2025 la richiesta dei contributiInvitalia comunica la pubblicazione del nuovo Avviso per le Conciliazioni paritetiche, promosso dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy. La misura, attiva dal 2013 e gestita da Invitalia, ... ipsoa.it

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.