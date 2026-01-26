Invecchiamento dei lavoratori Nel privato un terzo è over 50

L'invecchiamento dei lavoratori nel settore privato è un fenomeno in crescita, con circa un terzo dei dipendenti over 50. Nelle province di Ascoli e Fermo si registra un aumento dell’età media, con quest’ultima che si colloca tra le prime in Italia per anzianità lavorativa. Questi dati evidenziano un processo che interessa in modo particolare le realtà imprenditoriali locali, influenzando le dinamiche del mercato del lavoro.

Nelle province di Ascoli e di Fermo cresce l’età media dei dipendenti delle aziende private. Tale andamento si avverte in maniera più accentuata in provincia di Fermo che addirittura occupa la sesta posizione in Italia. Infatti, l’analisi riferita ai lavoratori fermani fa emerge che su 45.714 addetti complessivamente occupati nelle aziende del territorio l’età media è pari a 43,09 anni. Coloro che hanno superato i cinquant’anni sono complessivamente 16.641 con un’incidenza del 36,4% sul totale. Anche in provincia di Ascoli la situazione appare sopra la media nazionale. Infatti, nel Piceno che occupa la 38esima posizione in Italia gli 60. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

