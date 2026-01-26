Interrogazione Pd su Ice alle Olimpiadi

Il gruppo del Pd al Senato ha presentato un’interrogazione riguardo alla presenza di agenti ICE alle Olimpiadi invernali Milano-Cortina. La richiesta mira a chiarire il ruolo e le modalità di partecipazione di queste forze di sicurezza nell’evento, assicurando trasparenza e rispetto delle normative vigenti. La questione sarà discussa nell’ambito delle attività parlamentari previste per garantire la corretta gestione della sicurezza durante le Olimpiadi.

18.30 In merito alla presenza di agenti Ice alle Olimpiadi invernali Milano-Cortina il gruppo del Pd al Senato ha presentato una interrogazione. Si chiede: "Se corrisponda al vero la notizia della presenza di Ice alle Olimpiadi "Milano-Cortina 2026".In caso affermativo,di chiarire in base a quali accordi o protocolli sia previsto l' utilizzo di Ice per garantire la sicurezza del vice presidente Vance e del segretario di Stato Rubio, solitamente affidata ai Servizi segreti Usa".🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it Approfondimenti su interrogazione olimpiadi Milano-Cortina: interrogazione Pd Camera, 'governo chiarisca su presenza Ice' Il Partito Democratico ha presentato un'interrogazione alla Camera per chiedere al Governo chiarimenti sulla presenza, durante le Olimpiadi Milano-Cortina, di eventuali agenti dell'Immigration and Customs Enforcement (ICE) al seguito della delegazione statunitense. Milano-Cortina: interrogazione Pd Senato, 'governo conferma presenza Ice?' Il Pd al Senato ha presentato un'interrogazione al governo per chiedere conferme sulla presenza dell'Ice alle Olimpiadi Milano-Cortina. La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. Ultime notizie su interrogazione olimpiadi Argomenti discussi: Agenti dell'Ice alle Olimpiadi invernali, Pd-M5s-Avs: Il governo spieghi. Piantedosi: Qual è il problema?; La polizia di Trump in Italia per le Olimpiadi? Polemiche per le voci sull'Ice a Milano; Agenti americani dell'ICE a Milano-Cortina 2026? Il ministro Piantedosi: Al momento non ci risulta; L'ICE alle Olimpiadi Milano-Cortina 2026? Dalle indiscrezioni al caso politico: cosa sta succedendo. Milano-Cortina: interrogazione Pd Camera, 'governo chiarisca su presenza Ice'Roma, 26 gen. (Adnkronos) - Il Partito Democratico ha presentato un’interrogazione parlamentare alla Camera dei deputati per chiedere al Governo chiarimenti urgenti sulla possibile presenza in Italia ... lanuovasardegna.it Milano-Cortina: interrogazione Pd Senato, 'governo conferma presenza Ice?'Roma, 26 gen. (Adnkronos) - Il Pd Senato ha presentato una interrogazione al governo sulla presenza dell'Ice alle Olimpiadi Milano-Cortina. Nel testo ... iltempo.it NO ALLE MILIZIE PARAFASCISTE DELL'ICE ALLE OLIMPIADI: ABBIAMO DEPOSITATO UNA INTERROGAZIONE Stiamo assistendo alla costruzione di un mondo pericoloso che provo a definire come fascio-affarista. Ben inteso, non dobbiamo pensare al fas - facebook.com facebook MAESTRI (CONSIGLIO PAT – PD) – INTERROGAZIONE * MILANO-CORTINA 2026: «QUALI TUTELE PER LE MINORANZE LINGUISTICHE IN VISTA DELLE OLIMPIADI x.com

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.