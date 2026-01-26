Interesse di Sampdoria e Bari per Francesco Di Mariano

Si avvicina la chiusura del mercato invernale, prevista per lunedì 2 febbraio. Tra le società interessate ci sono Sampdoria e Bari, che stanno valutando il possibile acquisto di Francesco Di Mariano. La settimana sarà decisiva per chiarire le intenzioni delle parti e definire eventuali accordi, in un periodo di grande attenzione per il calciomercato.

Comincia l'ultima settimana del mercato invernale. Una settimana. lunga, visto che andrà fino a lunedì 2 febbraio. Per il Modena, dopo l'acquisizione di Manuel De Luca, non dovrebbero esserci altre operazioni in entrata. A meno che. In effetti, qualcosa ancora potrebbe maturare, ma soltanto alla condizione che si faccia qualche cessione. Sottil non ha fatto mistero di essere contento della rosa, ma potrebbero esserci giocatori che potrebbero essere ceduti per trovare spazio. Non tanto Mendes, il cui trasferimento allo Spezia è tramontato, ma nomi come Cauz (difficile) e Cotali, possibile. A questi nomi se ne è aggiunto un altro in queste ore: si tratta di Francesco Di Mariano, che sarebbe stato sondato dalla Sampdoria e secondo alcune voci anche dal Bari.

