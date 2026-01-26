L’Inter si concentra sulla trasferta di Dortmund, ultima giornata della fase a gironi di Champions League. Dopo il riposo, la squadra ha ripreso gli allenamenti ad Appiano Gentile, con particolare attenzione alle scelte di formazione, tra cui Akanji in pole e un ballottaggio tra Thuram e Lautaro. La sfida sarà determinante per il prosieguo della competizione e richiede la massima concentrazione.

L’Inter ha ripreso oggi il lavoro ad Appiano Gentile e ha subito spostato il mirino sulla Germania. Dopo due giorni di riposo seguiti al successo contro il Pisa, i nerazzurri preparano la trasferta decisiva di Dortmund, in programma mercoledì sera nell’ultima giornata della fase a gironi di UEFA Champions League, con tutte le partite in contemporanea. La squadra partirà domani nel pomeriggio, subito dopo la rifinitura mattutina. Cristian Chivu sta stringendo le prime scelte e un’indicazione emerge con forza: in difesa Manuel Akanji è favorito per partire titolare proprio contro la sua ex squadra, il Borussia Dortmund, davanti al “muro giallo” del Signal Iduna Park. 🔗 Leggi su Forzainter.eu

© Forzainter.eu - Inter, rotta su Dortmund: Akanji in pole, avanti Thuram-Lautaro

Leggi anche: Akanji Inter, inizia la preparazione al derby contro il Milan: Lautaro, Thuram e Calhanoglu in campo

Leggi anche: Inter Lazio: Bonny o Thuram in pole per affiancare Lautaro a San Siro? Cosa filtra in vista della sfida di oggi

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Argomenti discussi: Inter, Sucic tra luci e ombre: Ha dimostrato che ad alti livelli può starci. A Dortmund…; Calciomercato invernale 2026: tutte le ultime notizie, le trattative e i trasferimenti in Serie A e negli altri campionati; Champions, Borussia Dortmund-Inter: Sky, Prime o in chiaro? Dove vederla in tv e streaming; Inter, attacco da urlo e difesa da rivedere. Dopo il Pisa c\'è l\'esame Borussia Dortmund.

David segna e la radiocronaca di Repice viene interrotta: c'è solo una voce maschile in sottofondo - facebook.com facebook