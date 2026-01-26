Inter in fuga? Il calendario aiuta Chivu Ma occhio allo stress Champions

L'Inter punta a consolidare il primato in classifica, approfittando delle sfide contro Cremonese e Sassuolo, che si svolgono tutte a San Siro. Con un vantaggio di cinque punti sul Milan, il calendario può rappresentare un’opportunità, ma è importante mantenere concentrazione e gestione dello stress in vista delle sfide di Champions League. Chivu può sfruttare questo momento favorevole, ma senza sottovalutare le sfide più impegnative.

In poltrona si apprezza anche meglio: al termine di un lungo weekend di riposo, necessario e rigenerante dopo il 6-2 al Pisa, l’Inter spegne la televisione con il sorriso di chi si è goduto la domenica perfetta. Dopo il Napoli, battuto a Torino dalla Juve, ha rallentato anche il Milan, frenato dalla Roma. Non si chiama più progetto, si chiama realtà: è la prima vera fuga del campionato, mai così chiara nelle distanze in classifica. Cinque punti di vantaggio sui rivali cittadini non sono un margine decisivo, visto che ne restano sul mercato altri 48 da rastrellare da qui alla chiusura delle contrattazioni, ma rappresentano un forte indizio: la capolista, che i tifosi chiedevano orgogliosi di “omaggiare” al termine del pirotecnico venerdì di San Siro contro Gilardino e Moreo, ha sfruttato le coincidenze del calendario per scattare verso lo scudetto. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

In casa Inter, l'attenzione si concentra sui prossimi impegni di campionato, ma anche sulle possibili novità di mercato.

