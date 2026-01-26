Inter futuro di Luis Henrique legato a Perisic | il Besiktas osserva
L’Inter valuta il futuro di Luis Henrique, il quale potrebbe lasciare Milano se si concretizzasse il ritorno di Ivan Perisic. Il Besiktas si mostra interessato e osserva attentamente la situazione, mentre le trattative sono in fase di sviluppo in vista della chiusura della sessione invernale di mercato. La possibile cessione dell’esterno brasiliano rappresenta un punto chiave nelle decisioni della società nerazzurra.
Il futuro di Luis Henrique torna al centro delle manovre di mercato dell’ Inter a pochi giorni dalla chiusura della finestra invernale: l’esterno brasiliano potrebbe lasciare Milano qualora si sbloccasse il ritorno di Ivan Perisic, con il Besiktas pronto a inserirsi con decisione per chiudere l’operazione. Lo scenario si lega a doppio filo agli sviluppi europei. In caso di eliminazione dalla Champions League, il PSV Eindhoven potrebbe liberare Perisic, consentendone il rientro a Milano. Un passaggio che cambierebbe gli equilibri anche in casa nerazzurra, dove l’uscita di Luis Henrique tornerebbe d’attualità dopo settimane di prudenza dettate dall’infortunio di Denzel Dumfries. 🔗 Leggi su Forzainter.eu
Bergomi: "Luis Henrique Ci siamo passati tutti dal brusio di San Siro. Cosa ti stava dando questo ragazzo Ok nella gestione del pallone e dei momenti, del non prendersi mai un rischio. Ma era stato preso come alternativa a Dumfries con caratteristiche - facebook.com facebook
