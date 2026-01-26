Inter fascia destra priorità | Perisic chiede il ritorno

L’Inter punta con decisione sulla fascia destra nel mercato di gennaio, considerando prioritario il ritorno di Perisic. A pochi giorni dalla chiusura della sessione, la società lavora per rinforzare il reparto, con l’obiettivo di migliorare l’equilibrio della squadra e rafforzare la competitività nel prosieguo della stagione. La possibilità di un suo ritorno rappresenta un elemento importante sia sul piano tecnico che in termini di spogliatoio.

L’ Inter ha individuato nella fascia destra la priorità assoluta del mercato di gennaio e, a pochi giorni dalla chiusura della sessione invernale, ha acceso i riflettori su un ritorno che avrebbe un peso immediato sul campo e nello spogliatoio. La richiesta è arrivata direttamente dall’allenatore Cristian Chivu, che ha indicato con chiarezza la necessità di un esterno affidabile per colmare il vuoto lasciato dall’assenza prolungata di Denzel Dumfries. Il profilo che mette tutti d’accordo è quello di Ivan Perisic, oggi al PSV Eindhoven, ma con un passato nerazzurro che va dal 2015 al 2022 e un legame mai davvero interrotto con l’ambiente interista. 🔗 Leggi su Forzainter.eu

Calciomercato Inter, per la fascia destra si è pensato anche al clamoroso ritorno di PerisicPer l'Inter, il calciomercato invernale si concentra sulla fascia destra, con l’obiettivo di rinforzare l’organico già a gennaio.

