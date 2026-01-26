Inter beffata il Milan gli soffia il difensore | accordo in chiusura per giugno

Il Milan si avvicina a un nuovo acquisto difensivo: secondo fonti spagnole, Mario Gila sta per trasferirsi al club rossonero a partire da giugno. L’accordo sembra ormai definito, segnando un passo importante nella programmazione della squadra per la prossima stagione. La trattativa, che ha suscitato interesse, si sta concludendo con successo, aprendo nuove possibilità per il reparto difensivo dei campioni d’Italia.

Dalla Spagna rilanciano con decisione: Mario Gila sarebbe destinato a diventare uno dei primi colpi estivi del Milan. Secondo As, il difensore della Lazio è finito in cima alla lista dei rossoneri in vista della prossima stagione, con un'offerta già pronta. Il quotidiano spagnolo parla di una trattativa ben avviata tra i due club, con il Milan disposto a mettere sul tavolo 20 milioni di euro. Attenzione però alla ripartizione: il 50% dell'incasso andrà al Real Madrid, che ha mantenuto una percentuale sulla futura rivendita del giocatore al momento della cessione ai biancocelesti. Gila vicinissimo al Milan.

