Intelligenza Artificiale e Big Data
L’utilizzo di intelligenza artificiale e Big Data sta progressivamente integrandosi nella gestione della mobilità urbana. Questi strumenti supportano le amministrazioni locali nella pianificazione del traffico, della sosta e dell’uso dello spazio pubblico, contribuendo a ottimizzare i servizi e migliorare l’efficienza delle città. La loro applicazione rappresenta un passo importante verso ambienti urbani più intelligenti e sostenibili.
(Adnkronos) – L’intelligenza artificiale e i big data stanno diventando strumenti operativi nella gestione della mobilità urbana, affiancando le amministrazioni locali nella pianificazione del traffico, della sosta e dell’uso dello spazio pubblico. In diverse città europee queste tecnologie sono già impiegate quotidianamente per rendere i processi decisionali più rapidi, trasparenti e basati su dati oggettivi, con effetti positivi anche in termini di sostenibilità ambientale. Oggi i comuni possono contare su informazioni aggiornate in tempo reale, mappe digitali complete e modelli predittivi in grado di simulare l’impatto di ogni scelta: dalla chiusura di una strada alla riorganizzazione degli stalli di sosta, fino alla modifica delle ZTL.🔗 Leggi su Periodicodaily.com
