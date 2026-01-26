Intelligenza Artificiale e Big Data

Da periodicodaily.com 26 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L’utilizzo di intelligenza artificiale e Big Data sta progressivamente integrandosi nella gestione della mobilità urbana. Questi strumenti supportano le amministrazioni locali nella pianificazione del traffico, della sosta e dell’uso dello spazio pubblico, contribuendo a ottimizzare i servizi e migliorare l’efficienza delle città. La loro applicazione rappresenta un passo importante verso ambienti urbani più intelligenti e sostenibili.

(Adnkronos) – L’intelligenza artificiale e i big data stanno diventando strumenti operativi nella gestione della mobilità urbana, affiancando le amministrazioni locali nella pianificazione del traffico, della sosta e dell’uso dello spazio pubblico. In diverse città europee queste tecnologie sono già impiegate quotidianamente per rendere i processi decisionali più rapidi, trasparenti e basati su dati oggettivi, con effetti positivi anche in termini di sostenibilità ambientale. Oggi i comuni possono contare su informazioni aggiornate in tempo reale, mappe digitali complete e modelli predittivi in grado di simulare l’impatto di ogni scelta: dalla chiusura di una strada alla riorganizzazione degli stalli di sosta, fino alla modifica delle ZTL.🔗 Leggi su Periodicodaily.comImmagine generica

Approfondimenti su intelligenza artificiale

L’intelligenza artificiale fa nascere data center e proteste

L'espansione dei data center, essenziali per supportare l'intelligenza artificiale e le tecnologie digitali, solleva questioni ambientali e di sostenibilità.

Elon Musk costruirà data center per l’intelligenza artificiale

Elon Musk ha annunciato l’avvio di un nuovo data center dedicato all’intelligenza artificiale, con un investimento di 20 miliardi di dollari.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Intelligenza Artificiale di Google: La fine dell'umanità

Video Intelligenza Artificiale di Google: La fine dell'umanità?

Ultime notizie su intelligenza artificiale

Argomenti discussi: AI Festival 2026: a Milano il confronto tra imprese, istituzioni e big tech sull’uso dell’intelligenza…; INTELLIGENZA ARTIFICIALE, ROBOT E BIG TECH, DA DOMANI MILANO OSPITA LA TERZA EDIZIONE DI AI FESTIVAL; Intelligenza artificiale e Big Data: la nuova mobilità urbana è già realtà; Intelligenza artificiale, robot e big tech, al via l'AI Festival a Milano.

intelligenza artificiale e bigIntelligenza Artificiale e Big DataL’ intelligenza artificiale e i big data stanno diventando strumenti operativi nella gestione della mobilità urbana, affiancando le amministrazioni locali nella pianificazione del traffico, della sost ... adnkronos.com

intelligenza artificiale e bigIntelligenza artificiale e big data nella mobilità urbana: come stanno cambiando le città europee e italianeIntelligenza Artificiale e Big Data rivoluzionano la mobilità urbana in Europa e in Italia Intelligenza Artificiale e Big Data nella mobilità urbana: algoritmi predittivi, dati in tempo reale e piatta ... msn.com

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.