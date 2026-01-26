Integrazione scolastica disabili | la Provincia avvia il piano di formazione

La Provincia di Brindisi, tramite il Servizio Politiche Sociali e di Integrazione Scolastica Disabili, ha avviato un piano di formazione per l’anno scolastico 2025-2026. L’iniziativa, realizzata in collaborazione con enti e professionisti del settore, mira a rafforzare le competenze degli operatori coinvolti nell’integrazione scolastica degli studenti con disabilità. Questo intervento si inserisce nel percorso di miglioramento continuo delle pratiche educative e di supporto alle famiglie.

Ad aprire il calendario formativo, il 2 febbraio 2026, sarà l’incontro dal titolo “Passi da funambolo. Equilibri instabili nell’assistenza educativa scolastica per l’inclusione”, con il contributo del prof. Andrea Fiorucci e della prof.ssa Stefania Pinnelli, docenti dell’Università del Salento ed esperti di pedagogia e didattica speciale. Per il personale docente interessato all’iscrizione è disponibile un apposito modulo online al seguente link https:forms.gleFhTanx6P5MvB8jHD8 Servizio Integrazione Scolastica Disabili – Provincia di BrindisiTel. 0831 565464Email: [email protected] "Escape Room Day: Solo sei sai sei salvo!”: open day della Marzabotto-Virgilio "Escape Room Day: Solo sei sai sei salvo!”: open day della Marzabotto-Virgilio🔗 Leggi su Brindisireport.it

