Inseguimento in autostrada | arrestati due autori di una truffa ad una 85enne

Due cittadini napoletani sono stati arrestati dalla Polizia Stradale di Caserta Nord e Cassino per resistenza durante un inseguimento in autostrada. L’episodio, durato circa tre minuti, riguarda un tentativo di truffa ai danni di un’85enne. L’intervento tempestivo ha evitato conseguenze peggiori, confermando l’efficacia delle forze dell’ordine nel contrasto a reati di natura predatoria.

Tempo di lettura: 3 minuti Personale della Polstrada di Caserta Nord unitamente a personale della Polstrada di Cassino hanno tratto in arresto, due cittadini di origine napoletana per resistenza a P.U. e truffa aggravata. In particolare, durante un normale controllo di vigilanza stradale, pattuglie della Sottosezione di Cassino intimavano l’Alt agli occupanti di una A.R. Junior a all’altezza del km 670 SUD dell’A1 che viaggiavano a forte velocità incuranti dell’intenso traffico presente in quel momento. Gli occupanti dell’auto, alla vista degli Agenti, invece di arrestare la marcia, si davano a precipitosa fuga, ingaggiando un lunghissimo e rocambolesco inseguimento ad altissima velocità, sino allo svincolo autostradale di Capua dove, per sottrarsi al fermo, impegnavano quello svincolo contromano rischiando di impattare frontalmente contro gli ignari automobilisti in transito. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

