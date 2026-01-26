Dopo l'infortunio di Manu Koné, che imporrà un lungo stop, la Roma valuta possibili alternative a centrocampo. Tra le opzioni, si ipotizza un trasferimento dall’Inter, per rafforzare la rosa e sostituire adeguatamente il giocatore assente. La società sta analizzando le soluzioni più adeguate per mantenere l'equilibrio e le prestazioni della squadra durante il periodo di recupero.

Cambiano i piani della Roma dopo il pesante infortunio occorso a Manu Koné: ecco chi potrebbe arrivare al suo posto. Al minuto 59 della sfida contro il Milan, si è accasciato a terra dopo un contrasto con Rabiot ed è stato sostituito da Pisilli. Ora la Roma trema per le condizioni fisiche di Manu Koné: gli esami delle prossime ore faranno luce sul problema accusato al flessore della gamba destra, ma il centrocampista francese quasi sicuramente sarà costretto a restare fermo ai box per diverse settimane. Davide Frattesi (foto Ansa) – Calciomercato.it In virtù di questo ko, cambiano le strategie di calciomercato della Roma in questi ultimissimi giorni di gennaio: i giallorossi sono in piena corsa tra campionato ed Europa League e la coperta in mezzo al campo rischia di essere corta, dopo l’infortunio occorso a Koné. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - Infortunio Koné, stop lungo: il sostituto può arrivare dall’Inter

