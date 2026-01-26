Infortunio Kone il centrocampista della Roma salterà la sfida contro la Juve? I risultati degli esami e cosa filtra da Trigoria

Il centrocampista della Roma Kone potrebbe saltare la partita contro la Juventus a causa di un infortunio. Gli esami diagnostici hanno evidenziato una lesione, rendendo incerta la sua presenza in campo. Restano da attendere aggiornamenti ufficiali da Trigoria per conoscere l'entità del problema e le eventuali decisioni sul suo impiego nella prossima sfida.

Infortunio Kone, gli esami hanno evidenziato una lesione e la sua presenza contro la Juve è a forte rischio. Le ultime sul centrocampista della Roma. Il pareggio contro il Milan ha lasciato un retrogusto decisamente amaro a Trigoria. Quello che inizialmente sembrava un semplice fastidio muscolare si è rivelato, purtroppo, un problema molto più serio. Gli esami strumentali effettuati questa mattina hanno confermato i timori dello staff medico: l’infortunio di Kone è una tegola pesantissima che costringe il centrocampista francese a un lungo stop forzato. Le notizie arrivate dall’infermeria non lasciano spazio a interpretazioni ottimistiche. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

Infortunio Manu Koné, centrocampista della Roma, che ha subito una lesione.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

