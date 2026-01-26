L’influenza è una malattia respiratoria acuta, causata da virus altamente contagiosi presenti in natura. In Italia, rappresenta un problema di salute pubblica, con una diffusione annuale significativa. I sintomi tipici includono febbre, tosse, mal di gola e dolori muscolari. Conoscere i segnali e l’estensione della diffusione aiuta a comprendere l’importanza di misure preventive adeguate.

L’ influenza è una malattia respiratoria acuta causata da virus ubiquitari e facilmente trasmissibili. Colpisce persone di tutte le età (bambini, adulti e anziani) con un quadro clinico che può variare da forme lievi a manifestazioni più severe, soprattutto in presenza di condizioni di fragilità. In Italia, si presenta tipicamente nei mesi autunnali e invernali, generando ogni anno un significativo impatto sanitario e sociale. La diffusione dell’influenza in Italia: i dati aggiornati. Nella settimana 2026-03 (12-18 gennaio) sono stati registrati 24.059 casi di infezioni respiratorie acute tra gli assistiti in sorveglianza, pari a un’incidenza di 12,67 casi per 1. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Influenza, quali sono i sintomi e quanto è diffusa oggi in Italia?

Influenza, quanto dura, quali sono i sintomi e chi rischia di più. Bassetti: ?«Il virus può colpire tutti gli organi»L'influenza può interessare tutto il corpo, coinvolgendo anche gli organi più vitali, e può manifestarsi con sintomi variabili e gravità diverse.

Leggi anche: Influenza K, nuova ondata in arrivo: quanto, chi sono i più colpiti, dove, i sintomi e quanto dura

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Bassetti - L’influenza è partita. Quali sono i sintomi Cosa fare per evitarla(27.10.25)

Argomenti discussi: Influenza: perché quest'anno è così pesante?; Virus Nipah in India, gli esperti: 'No allarmismi'. Di cosa si tratta; Norovirus: quali sono i sintomi di questa influenza intestinale?; Influenza, il peggio è passato: ecco quando gli ospedali torneranno a respirare.

Influenza, quali sono i sintomi e quanto è diffusa oggi in Italia?L’influenza stagionale è un’infezione virale comune in Italia, caratterizzata da febbre, tosse, dolori muscolari e stanchezza. Si cura con riposo, idratazione e farmaci sintomatici. dilei.it

Influenza e virus respiratori: quali stanno circolando e perché i medici sono sotto pressioneIndicazioni utili per affrontare l'epidemia influenzale in corso, tutelare i soggetti più fragili e ridurre il rischio di complicanze ... italiaoggi.it

I casi di influenza K sono in diminuzione, ma il virologo Matteo Bassetti non esclude che ci possa essere una risalita - facebook.com facebook

Influenza, sono oltre 9 milioni gli italiani colpiti. In Puglia e Basilicata le incidenze tra le più alte del Paese x.com