Infilò la bandierina nei pantaloni dell' arbitro | Daspo di 2 anni a un dirigente

Il Questore di Arezzo ha emesso due provvedimenti Daspo di due anni, tra cui uno nei confronti di un dirigente sportivo. Questi provvedimenti rientrano nelle iniziative di prevenzione della violenza negli eventi sportivi e mirano a garantire la sicurezza degli ambienti sportivi, contrastando comportamenti inappropriati e rischiosi durante le manifestazioni.

Il Questore di Arezzo ha emesso due Daspo nell’ambito delle attività di prevenzione della violenza sportiva, nei confronti di un supporter e di un dirigente sportivo. Il tifoso è un supporter dell’Aquila Montevarchi a cui sono contestati episodi provocatori verso i sostenitori ospiti dopo la partita con il Grosseto del 18 gennaio 2026: per il supporter Daspo e obbligo di presentazione per 5 anni. L’altro destinatario è un dirigente accompagnatore di una squadra di Seconda categoria, responsabile di aver infilato la bandierina nei pantaloni dell’arbitro che lo aveva espulso: non potrà accedere agli impianti sportivi di calcio per 2 anni, oltre alla squalifica del giudice sportivo. 🔗 Leggi su Feedpress.me

Approfondimenti su infilò bandierina

Durante una partita di seconda categoria nel girone I, si è verificato un episodio insolito: un dirigente espulso ha inserito la bandierina dell’arbitro nei pantaloncini.

Ultime notizie su infilò bandierina

