Un incidente lungo la strada regionale 71 ha causato la morte di Roberto Ceccaglini, dopo otto mesi di agonia. La tragica vicenda si è verificata ad Arezzo il 26 gennaio 2026, evidenziando ancora una volta i rischi della circolazione stradale. La notizia sottolinea l’importanza di attenzione e sicurezza sulle strade per prevenire simili tragedie.

Arezzo, 26 gennaio 2026 – Otto mesi di agonia, poi la morte. Un incidente, l’ennesimo lungo la strada regionale 71, è stato la causa della fine di Roberto Ceccaglini. Morto a 57 anni per le gravissime ferite riportate nello schianto nel quale era rimasto coinvolto a maggio dello scorso anno. Quel giorno l’uomo era in sella al suo scooter quando per cause da accertare si era scontrato con una macchina. Le sue condizioni era apparse subito gravissime dopo il primo intervento dei soccorritori che avevano provveduto a stabilizzarlo. Poi il trasferimento d’urgenza alle policlinico Le Scotte di Siena a bordo dell’elisoccorso Pegaso. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Incidenti, un’altra vittima. Morto dopo 8 mesi di agonia

Leggi anche: Domenico non ce l'ha fatta: vittima di un grave incidente, è morto dopo due mesi di agonia

Leggi anche: Morto dopo due mesi di agonia: Umberto Catanzaro fu vittima di un agguato per un video hard pubblicato

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Argomenti discussi: Incidenti, un’altra vittima. Morto dopo 8 mesi di agonia; Cosa sappiamo sul disastro ferroviario in Spagna; Tragedia a Foggia: violento impatto tra un'auto e un furgone in città, c'è una vittima; Trump al WSJ apre all'ipotesi che l'Ice lasci Minneapolis - Trump attacca le Città Santuario: Il Congresso approvi subito una legge per cancellarle.

Incidente mortale a Volta Mantovana. Lamiera si stacca da un bus dopo un incidente e uccide Rosario Castrovillari, padre di due bimbiLa drammatica sequenza è andata in scena nella sera di venerdì 23 gennaio. Lungo la Goitese un furgone e un pullman di linea si sono scontrati, per evitare l’impatto l’autobus si è spostato di lato e ... ilgiorno.it

Incidente mortale sulla Palermo-Sciacca, la vittima è un 38enneEnnesimo incidente stradale lungo la statale Palermo Sciacca, nei pressi dello svincolo per San Giuseppe Jato. Due auto, una Fiat 500 e una Nissan Micra, si sono scontrate frontalmente. Il bilancio è ... grandangoloagrigento.it

Avevano 15 e 19 anni. Un altro ragazzo ed un'altra ragazza morti tragicamente stasera tra Adelfia e Acquaviva delle Fonti. Quattro giovanissimi morti in 48 ore in provincia di Bari, a causa di terribili incidenti stradali. Come si può sopravvivere a tutto questo C' - facebook.com facebook