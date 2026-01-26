Gli incidenti sono diminuiti, ma cresce il numero di persone alla guida senza patente. Nel corso dell’anno sono stati percorsi oltre 50.000 chilometri per pattugliamenti, con più di 1.350 ore dedicate ai servizi serali e 360 a quelli di prossimità. Sono state gestite quasi 4.000 pratiche dagli uffici, testimonianza di un impegno costante e di un lavoro svolto con dedizione per garantire la sicurezza e l’efficienza del servizio.

Oltre 50 mila chilometri macinati per pattugliamenti, 1350 ore di servizi serali, 360 di servizi di prossimità, quasi 4000 pratiche gestite dagli uffici, "un grande lavoro, frutto di impegno e dedizione". Anche a Gorgonzola l’altra mattina il report della Polizia Locale, presenti il comandante Antonio Pierni con l’intero staff del Comando e la sindaca Ilaria Scaccabarozzi. Dati e numeri. La buona notizia è sugli incidenti stradali: per il secondo anno consecutivo nessun mortale, un calo del 25% degli incidenti con feriti, del 34,5% senza. Le note dolenti riguardano le regole base della condotta su strada: in aumento le multe per guida senza patente, passate da 18 a 25, e per sosta irregolare su spazi riservati ai disabili, carrabili e marciapiedi, balzate da 380 a 467. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Incidenti in calo, ma sempre più alla guida senza patente

Leggi anche: Alla guida senza patente né assicurazione, ma con 21 grammi di marijuana: denunciato

Leggi anche: Latina, alla guida ubriaco e senza patente: denunciato

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Argomenti discussi: Incidenti in calo, ma sempre più alla guida senza patente; Senigallia, incidenti stradali in calo ma la mortalità resta alta: il bilancio della polizia locale; Polizia locale, l’attività sulle strade. Incidenti stabili, ma meno vittime. Boom di multe per i monopattini; Le città a 30 all'ora potrebbero far diminuire i prezzi delle auto. Ma aumenta davvero la sicurezza?.

Incidenti in calo, ma sempre più alla guida senza patenteOltre 50 mila chilometri macinati per pattugliamenti, 1350 ore di servizi serali, 360 di servizi di prossimità, quasi ... msn.com

La Morra, il bilancio 2025 della Polizia locale: 10 incidenti e 445 violazioni al Codice della StradaSanzioni in lieve calo, ma restano frequenti le irregolarità su assicurazioni e revisioni. Reattino: Con la lettura targhe intercettiamo molte situazioni ... targatocn.it

Il Resto del Carlino. . Il TAR dell’Emilia-Romagna ha accolto il ricorso contro il provvedimento del Comune: il limite dei 30 km/h su scala generalizzata è stato dichiarato illegittimo. Nonostante i giudici abbiano riconosciuto un calo di incidenti e vittime nel bienn - facebook.com facebook

In #FiPiLi in calo a 2 km la coda per incidente tra Ginestra Fiorentina e Firenze Scandicci verso FI #viabiliTOS x.com