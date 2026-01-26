Incidente alle porte di Milano auto si schianta | grave un uomo

Un incidente si è verificato alle porte di Milano, in via De Amicis a Cinisello Balsamo, nella serata di domenica 25 gennaio. Un’auto si è schiantata, causando gravi ferite a un uomo di 40 anni e danni significativi al veicolo. L’intervento delle forze dell’ordine e dei soccorsi è ancora in corso per gestire la situazione e accertare le cause dell’incidente.

Una macchina distrutta dall’impatto e due feriti, uno grave. Un uomo di 40 anni è rimasto gravemente ferito in un incidente in via De Amicis a Cinisello Balsamo nella serata di domenica 25 gennaio.L’incidenteTutto è accaduto circa 15 minuti dopo le 20, come riportato dall’agenzia regionale di.🔗 Leggi su Milanotoday.itImmagine generica

