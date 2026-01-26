Incidente Acquaviva-Adelfia | morto il 19enne è la terza vittima Donati gli organi

L’incidente tra Acquaviva e Adelfia ha causato la morte di un giovane di 19 anni, portando il totale delle vittime a tre. L’evento ha suscitato attenzione sulla sicurezza stradale nella zona, e gli organi del giovane sono stati donati per aiutare altre persone. Questo tragico episodio evidenzia l’importanza di rispettare le norme di sicurezza alla guida.

Jonathan Mastrovito non ce l'ha fatta. È la terza vittima dell'incidente stradale del 19 gennaio scorso avvenuto tra Acquaviva delle Fonti e Adelfia. Il terzo ragazzo a perdere la vita, dopo Gianvito Novielli, 18 anni e Denise Buffoni, 15 anni. Jonathan, 19 anni, era rimasto gravemente ferito ed era ricoverato nell’ospedale Miulli. I genitori hanno dato l'assenso all'espianto degli organi. Il sindaco Marco Lenoci è pronto a indire un'altra volta il lutto cittadino in occasione dei funerali. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

Un grave incidente tra un'auto e un pullman si è verificato ad Acquaviva delle Fonti-Adelfia, provocando la morte di un ragazzo di 18 anni e di una ragazza di 15.

Nella serata di oggi ad Acquaviva delle Fonti-Adelfia si è verificato un incidente stradale tra un'auto e un autobus Sita, con conseguenze gravi.

