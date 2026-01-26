Nella giornata di lunedì 26 gennaio, alle 12.45, è stato segnalato un incendio in un reparto della Tenaris a Dalmine. Le squadre dei vigili del fuoco sono intervenute prontamente e hanno provveduto a spegnere le fiamme, senza registrare feriti. L’incidente è stato contenuto e non ha causato danni significativi all’area interessata.

LE FIAMME. L’allarme ai vigili del fuoco è arrivato verso le 12.45 di lunedì 26 gennaio. Il fuoco è stato spento. Un principio d’incendio si è sviluppato in un reparto della Tenaris Dalmine verso le 12.45 di lunedì 26 gennaio. Nessuno operaio è stato coinvolto, come sottolinea anche una nota dell’azienda su Facebook: «Verso le 12:45, presso una linea di finitura tubi dello stabilimento di Dalmine, si è sviluppato un incendio le cui cause sono in fase di verifica - scrive Tenaris -. Il pronto intervento del servizio antincendio interno, unito a quello dei vigili del fuoco, ha domato le fiamme. Nessuna persona è stata coinvolta» Ci sono dei danni ancora da quantificare al macchinario interessato dalle fiamme e a quelli vicini. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

© Ecodibergamo.it - Incendio in un reparto della Tenaris a Dalmine: nessun ferito

