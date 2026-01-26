Incendio alla chiesa di San Gabriele danneggiati anche locali con beni alimentari per la Caritas | Colpo durissimo

La notte scorsa un incendio ha coinvolto la chiesa di San Gabriele nel quartiere San Paolo, causando danni alle strutture e ai beni alimentari destinati alla Caritas. L’incendio ha inoltre interessato alcuni locali adiacenti, tra cui ambulanze dell’associazione di volontariato. Le cause sono ancora in fase di accertamento, e le autorità stanno valutando l’entità dei danni.

Le fiamme, scoppiate la notte scorsa nel cortile della parrocchia di San Gabriele, al San Paolo, non hanno soltanto distrutto tre ambulanze dell'associazione di volontariato San Gabriele Soccorso. Il rogo, infatti, ha anche danneggiato alcuni locali utilizzati come deposito per beni di prima necessità destinati alla Caritas. A spiegarlo è il sindaco, Vito Leccese, che oggi ha effettuato un sopralluogo nella chiesa, incontrando i volontari della SGS. Nell'incendio, sono stati anche compromessi pacchi di pasta, biscotti e altri generi alimentari che non potranno più essere distribuiti a famiglie e persone del territorio che si trovano in stato di necessità.🔗 Leggi su Baritoday.it

