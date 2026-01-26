Incendio a Sciolze | prende fuoco il tetto di una casa che rimane pesantemente danneggiata

Un incendio si è sviluppato nel pomeriggio di oggi, lunedì 26 gennaio 2026, in regione Mignetta a Sciolze, interessando il tetto di una abitazione. L'intervento dei vigili del fuoco ha permesso di limitare i danni, anche se l'edificio ha subito danni significativi. Nessuna persona è rimasta coinvolta. La causa dell’incendio è ancora in fase di accertamento.

Un incendio ha seriamente danneggiato una casa in regione Mignetta di Sciolze nel pomeriggio di oggi, lunedì 26 gennaio 2026. Le fiamme sono partite dal tetto, che è rimasto completamente distrutto, e si sono estese al resto dell'edificio. Non risultano persone ferite né intossicate. Le cause dell'accaduto sono quasi certamente di natura accidentale. Sul posto sono intervenute diverse squadre dei vigili del fuoco provenienti dal distaccamento di Chieri e da quelli limitrofi. Le fiamme sono state spente con estrema difficoltà, dopodiché sono iniziate le operazioni di smassamento. Per le indagini sull'accaduto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Chieri.🔗 Leggi su Torinotoday.it

Approfondimenti su incendio sciolze

