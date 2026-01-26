A Parma, più di 7.000 giovani si sono riuniti da giovedì al Paganini Congressi per l’evento

Sono più di 7.000 i lettori, soprattutto di giovani, che da giovedì hanno affollato il Paganini Congressi di Parma per 'Mi prendo il mondo'. La manifestazione è ideata e organizzata dal Salone Internazionale del Libro di Torino insieme alla Città di Parma-European Youth Capital 2027, con il sostegno di Regione Emilia-Romagna e Fondazione Cariparma e con il patrocinio dell'Università di Parma.Protagonisti di 'Mi prendo il mondo' sono stati i giovani della 'Direzione Futura 2026': 30 studentesse e studenti di Parma e del territorio parmense, di età compresa tra i 14 e i 23 anni, che hanno scelto temi, argomenti e ospiti di questa edizione, coordinati dal Salone Internazionale del Libro di Torino, e che si sono fatti parte attiva nella promozione, comunicazione e conduzione degli eventi.🔗 Leggi su Parmatoday.it

WWE: Iyo e Rhea sul tetto del mondo, sconfiggono le Kabuki Warriors e si prendono i titoli tag teamRhea Ripley e Iyo Sky hanno conquistato i titoli WWE Women’s Tag Team sconfiggendo le Kabuki Warriors nell’apertura di Raw al Barclays Center di Brooklyn.

«Mi prendo il mondo». Così i ragazzi si preparano a Parma Capitale europea dei giovani 2027Dal 2024, Parma si è aggiudicata il titolo di Capitale europea dei giovani 2027, portando avanti un progetto concreto di coinvolgimento e sviluppo giovanile.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Argomenti discussi: In settemila a Parma si prendono il mondo.

La moda del momento …. Oyster perpetual in tutte le misure e colorazioni E voi , quale preferite Altre colorazioni disponibili su www.edwatch.it #rolex #watch #parma #edwatch - facebook.com facebook