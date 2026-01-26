In memoria di Anna Olmi i suoi figli | L’eco della tua bontà risuona ancora

In ricordo di Anna Olmi, i suoi figli ricordano il suo spirito gentile e premuroso. Anche se il suo negozio ha chiuso, il suo esempio di bontà e dedizione rimane vivo nei loro cuori e nella memoria di chi l’ha conosciuta. La sua presenza continua a ispirare, lasciando un’eredità di affetto e valori che non svaniscono nel tempo.

GROSSETO "Il tuo negozio è chiuso, la musica è finita, ma l'eco della tua bontà risuona ancora, più forte che mai, nei nostri cuori". Si chiude così l'amorevole lettera che Alessandro - anche in nome delle sorelle Cristina e Cecilia – scrive in ricordo della madre, Anna Olmi, di cui oggi ricorrere il decimo anniversario della scomparsa. Nota commerciante dell'omonimo negozio di dischi e strumenti musicali in centro, impegnata nel volontariato e in Ascom, Anna è morta il 26 gennaio del 2016 dopo una lunga malattia. "Il pensiero corre inevitabilmente a quel negozio di musica, che per mamma è stato molto più di un'attività commerciale – prosegue Alessandro – È stato l'altare su cui ha consumato i suoi giorni con una dedizione instancabile, il luogo dove la sua passione si intrecciava a un senso del dovere ferreo.

