In fuga dall' Eritrea a 11 anni muore a 15 nel maxi naufragio del 2013 a Lampedusa | il racconto della sorella

Haben, fratello della narrante, è partito dall’Eritrea all’età di 11 anni in cerca di un futuro migliore. Purtroppo, nel 2013, a soli 15 anni, è rimasto vittima del tragico naufragio al largo di Lampedusa. Questa testimonianza ricorda la sua giovane vita e le difficoltà di coloro che affrontano rotte difficili in cerca di speranza, sottolineando l’importanza di sensibilizzare sulle migrazioni e le tragedie nel Mediterraneo.

A cercare il cadavere del fratello, anche un diciassettenne che ha vissuto il trauma della perdita del congiunto e del suo personale addio al Paese d'origine. Le videotestimonianze raccolte da AgrigentoNotizie - FOTO "Haben, mio fratello, era un bambino. Aveva 11 anni quando è 'uscito' da casa e 15 anni quando è morto". A raccontarlo ad AgrigentoNotizie, nel salotto dell'appartamento di Utrecht nei Paesi Bassi dove s'è tenuta la riunione dei familiari dei dispersi del naufragio del 3 ottobre 2013, è Menya. Ha 19 anni l'eritrea, mamma di 3 figli, e anche se era piccola quando si è consumata la tragedia ricorda il fratello.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

Il 3 ottobre 2013 si verificò il maxi naufragio a Lampedusa, con 368 vittime.

Dopo 12 anni, è stato identificato il 20enne eritreo tra le vittime del maxi naufragio di Lampedusa del 2013.

«La mia fuga dall’inferno dell’Eritrea»Non vedeva suo fratello dal 2005, lo ha riconosciuto attraverso la foto scattata dalla Scientifica dopo il naufragio del 3 ottobre. Nell’hangar di Lampedusa Asku ha pianto e pregato a lungo sulla bara ... avvenire.it

Le vite di Adal, via Lampedusa. La fuga dall'Eritrea, i suoi disegni nei rapporti Onu, oggi manager in SveziaDall’Eritrea non c’è modo di attraversare legalmente il confine. Il viaggio è davvero terrificante. Vedete loro? Ogni sopravvissuto ha certamente un tipo di trauma. Adal Neguse è in un’aula del ... huffingtonpost.it

