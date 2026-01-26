In due evadono dai domiciliari ma di strada ne fanno ben poca | subito acciuffati

Nelle ultime ore, sono stati eseguiti due arresti a Lecce per evasione dai domiciliari. Il primo è avvenuto questa mattina, mentre il secondo risale a ieri sera. Entrambi i soggetti sono stati prontamente rintracciati e riportati a disposizione delle autorità. Questi episodi evidenziano l’attenzione delle forze dell’ordine nel monitorare e garantire il rispetto delle misure restrittive.

In carcere un 36enne di Lizzanello e un 27enne di Trepuzzi. Nel primo caso, è scattato l'allarme del braccialetto elettronico, nel secondo il rintraccio avvenuto durante un pattugliamento a Squinzano LECCE – Due arresti in poche ore, entrambi per evasione dai domiciliari. Uno avvenuto proprio questa mattina, l'altro, invece, risalente a ieri sera. Rapido è stato, dunque, l'intervento di pattuglie su strada di due Sezioni radiomobili dei carabinieri, una dipendente dalla Compagnia di Lecce, l'altra da quella di Campi Salentina. Il primo intervento, come detto, è avvenuto nella mattinata odierna.

Durante la notte di San Silvestro, i carabinieri hanno effettuato controlli nelle zone di Roma e provincia, riscontrando tre persone che avevano evaso i domiciliari senza autorizzazione.

