In cosa consiste esattamente il lavoro sul pavimento pelvico in gravidanza?
Sempre più donne in gravidanza si interessano al lavoro sul pavimento pelvico. La dottoressa spiega che si tratta di esercizi utili per preparare il corpo al parto e prevenire problemi come perdite o dolore. Alla 26ª settimana di gravidanza, molte si chiedono come prendersi cura di questa zona e quali esercizi siano più adatti. La tendenza cresce, e le future mamme cercano informazioni per affrontare al meglio questa fase.
Buongiorno dottoressa, sono alla 26ª settimana e ormai si sente sempre più parlare di pavimento pelvico e del prendersene cura. Volevo sapere in modo specifico in cosa consiste esattamente il lavoro sul pavimento pelvico in gravidanza? È davvero utile anche in vista del parto e del post parto? Buongiorno, il lavoro sul pavimento pelvico in gravidanza è estremamente utile sia in preparazione al parto sia nel periodo post-partum. Durante la gravidanza, questi tessuti sono sottoposti a un importante sovraccarico a causa dell’aumento di peso dell’utero e, durante il travaglio, devono affrontare significative modifiche strutturali. 🔗 Leggi su Gravidanzaonline.it
Video 2 - Propriocezione del pavimento pelvico in gravidanza e respirazione
Ultime notizie su pavimento pelvico gravidanza
