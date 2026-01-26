Il lavoro sul pavimento pelvico in gravidanza è fondamentale per favorire il benessere della futura mamma. Questo percorso mira a rafforzare i muscoli pelvici, migliorando la funzionalità e riducendo il rischio di complicanze. È un’attività consigliata in tutte le fasi della gravidanza, adattata alle esigenze individuali, e contribuisce a preparare il corpo al parto e al post parto.

Buongiorno dottoressa, sono alla 26ª settimana e ormai si sente sempre più parlare di pavimento pelvico e del prendersene cura. Volevo sapere in modo specifico in cosa consiste esattamente il lavoro sul pavimento pelvico in gravidanza? È davvero utile anche in vista del parto e del post parto? Buongiorno, il lavoro sul pavimento pelvico in gravidanza è estremamente utile sia in preparazione al parto sia nel periodo post-partum. Durante la gravidanza, questi tessuti sono sottoposti a un importante sovraccarico a causa dell’aumento di peso dell’utero e, durante il travaglio, devono affrontare significative modifiche strutturali. 🔗 Leggi su Gravidanzaonline.it

Il pavimento pelvico è un insieme di muscoli e strutture che sostengono gli organi pelvici e contribuiscono a funzioni essenziali come la continenza e il parto.

