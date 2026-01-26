In Cattolica una riflessione sugli internati militari italiani nei lager nazisti

A Cattolica si rinnova l’appuntamento dedicato alla riflessione sugli internati militari italiani nei lager nazisti. Nel campus di Piacenza, promosso dalla facoltà di Economia e Giurisprudenza dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, l’evento si inserisce nell’ambito della Giornata della Memoria, offrendo un’occasione per approfondire una pagina importante e spesso poco conosciuta della nostra storia.

Torna anche quest’anno nel campus di Piacenza l’appuntamento promosso dalla facoltà di Economia e Giurisprudenza dell’Università Cattolica del Sacro Cuore in occasione della Giornata della Memoria. Un momento ormai consolidato di riflessione e approfondimento storico rivolto alla comunità accademica, alla cittadinanza e, in modo particolare, alle giovani generazioni. Martedì 27 gennaio, alle ore 11.30, nell’Auditorium G. Mazzocchi si terrà l’incontro di studio dal titolo “Gli internati militari italiani nei lager nazisti. Un’altra Resistenza”, dedicato a una delle pagine più rilevanti e al tempo stesso meno conosciute della storia del nostro Paese.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

Le storie dei camuni. Vita da internati nei lager dei nazistiLe storie dei camuni raccontano esperienze di vita durante il periodo dell’occupazione nazista, con particolare attenzione agli internati nei campi di concentramento.

Leggi anche: C’è chi disse no. La resistenza degli Internati militari italiani, il documentario sugli IMI in onda su Rai Storia

