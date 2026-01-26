Impianti rifiuti la battaglia del Movimento arriva in parlamento

Il Movimento “BastaImpianti” porta in Parlamento la questione degli impianti di smaltimento rifiuti, dopo le numerose proteste dei cittadini. La discussione si concentra sulla tutela del territorio che ha già subito conseguenze ambientali significative. L’obiettivo è promuovere un dibattito informato e responsabile, per trovare soluzioni sostenibili e rispettose delle comunità coinvolte.

Dopo le proteste per fermare gli impianti di smaltimento rifiuti su un territorio che ha già pagato dazio, la battaglia del Comitato "BastaImpianti" arriva in parlamento. Giovedì 29 gennaio, infatti, gli attivisti saranno sentiti in Commissione Ambiente. Un'audizione per fare il punto "sulle tematiche riguardanti la pianificazione e la gestione degli impianti di trattamento e smaltimento dei rifiuti nella provincia di Caserta". L'appuntamento sarà trasmesso in diretta sulla webtv dedicata della commissione.

