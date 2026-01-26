il volley femminile ha fatto boom

Il volley femminile sta vivendo un momento di grande crescita, con un aumento di interesse e partecipazione. Nel nuovo episodio di “Fantini Club LIVE”, si analizzano le ragioni di questo sviluppo, coinvolgendo esperti e figure di rilievo del settore. Un’occasione per approfondire le tendenze e le prospettive di uno sport in continua espansione.

Nuovo appuntamento della nuova stagione di “Fantini Club LIVE: Sport e Turismo”. Il tema della puntata sarà “”, affrontato dal giornalista Lorenzo Dallari insieme a ospiti d’eccezione: – Enzo Barbaro, AD Lega pallavolo femminile – Lucio Zanon di Valgiurata, Patron Chieri – Piero Garbellotto, Presidente Imoco Conegliano – Kike Gutierrez De Rave Levy, Head of NJF Sports and Media – Marco Gaspari, Allenatore Scandicci Segui la diretta: https:lnkd.inezVnCd7 #fantiniclub #sporteturismo #fantiniclublive #dallarivolley #oasport #regioneemiliaromagna #inemiliaromagna. 🔗 Leggi su Oasport.it

La vittoria della Savino Del Bene Scandicci sul tetto del mondo segna una svolta storica nel volley femminile toscano e italiano.

Coppa Italia di volley femminile a Torino: la festa di Conegliano che trionfa dopo l'eliminazione di Chieri e NovaraIl 24 e il 25 gennaio 2026, l’Inalpi Arena di Torino ha ospitato le finali della Coppa Italia di volley femminile vinte dalla Doc A.Carraro Imoco Conegliano. Si tratta di un appuntamento molto atteso ... torinotoday.it

In una Torino pazza per il volley, Conegliano batte Scandicci e vince la Coppa ItaliaMatch spettacolare per i 12.853 spettatori che hanno gremito l'Inalpi Arena, dove le campionesse del mondo sono state sconfitte da quelle d'Europa. Eliminate in semifinale Chieri e Novara ... rainews.it

, . La Coppa Italia Frecciarossa di volley femminile parla ancora veneto. All’Inalpi Aren - facebook.com facebook

GABI MVP COPPA ITALIA FRECCIAROSSA Gabi Guimaraes, schiacciatrice dell' @ImocoVolley è l’MVP della Finale di Coppa Italia @Frecciarossa_IT #iLovevolley #volleyball #CoppaItaliaFrecciarossa #MVP #Gabi x.com