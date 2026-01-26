Nel backstage del Comunale di Bologna, si svela il lavoro che sostiene la rappresentazione di ‘Idomeneo’ di Mozart, inaugurando con successo la stagione lirica. Questo video offre uno sguardo discreto e autentico sui preparativi e le figure coinvolte, rivelando i momenti di attenzione e dedizione che precedono la rappresentazione. Un’occasione per apprezzare il lato meno visibile di un evento culturale di rilievo.

Ci sono due mondi paralleli al Comunale Nouveau durante la prima di ‘Idomeneo’, l’opera di Mozart che ha aperto con successo la stagione lirica del Comunale. Ci sono, infatti, la platea che si riempie progressivamente e la buca con i professori d’orchestra. E poi c’è la ‘seconda città’, quella dietro, che non si vede, ma che rende possibile tutto l’incantesimo, sempre diverso, dello spettacolo Ci sono due mondi paralleli al Comunale Nouveau durante la prima di ‘Idomeneo’, l’opera di Mozart che ha aperto con successo la stagione lirica del Comunale. Ci sono, infatti, la platea che si riempie progressivamente e la buca con i professori d’orchestra. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Il video del backstage dell'Idomeneo al Comunale di Bologna

L’ultima prima della stagione lirica al Comunale Nouveau di Bologna si è aperta con grande partecipazione, attirando circa mille spettatori tra appassionati e curiosi.

Il Teatro Comunale di Bologna inaugura la stagione lirica con una rappresentazione di Idomeneo, inserita nel percorso ‘Verso Itaca’.

