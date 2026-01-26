Il viaggio di Battiato | Una vita da antistar Per lui contava l’interiorità

Il percorso di Franco Battiato è stato quello di un artista che ha privilegiato l’interiorità, rifuggendo il clamore e le luci della ribalta. La sua voce, riconoscibile e intensa, rappresenta un elemento distintivo della sua musica, caratterizzata da un tono ascetico e imperturbabile. In questo articolo, esploreremo la vita di Battiato, la sua filosofia artistica e il modo in cui la sua interiorità ha influenzato le sue creazioni.

La voce. La voce di Franco Battiato. Quella voce unica, inimitabile. Quella voce ascetica, imperturbabile, che può sembrare quasi inespressiva. Quella voce che non cerca il melodramma, senza vibrato. Quasi metafisica. Sembra impossibile ritrovare la voce di Franco Battiato. Eppure qualcuno c'è riuscito. È Dario Aita, protagonista del film Franco Battiato. Il lungo viaggio. Un film che, diretto da Renato De Maria – il regista di Paz! e di molti episodi della serie Lolita Lobosco – uscirà nelle sale come evento speciale il 2, 3 e 4 febbraio (e in seguito arriverà su raiuno). Raccontare, in meno di due ore, Franco Battiato.

