Il Verona sempre più in coda alla classifica | al Bentegodi l' Udinese vince 3-1
In questa partita di Serie A, l'Udinese ha ottenuto una vittoria importante sul campo del Verona, con un risultato di 3-1. La squadra ospite ha espresso un gioco efficace, mentre il Verona continua a incontrare difficoltà in classifica. Analizzare le dinamiche di questa sfida permette di comprendere meglio le sfide attuali del campionato italiano.
Verona-Udinese 1-3 RETI: 23'pt Atta, 26'pt Orban; 13' st Zanoli, 22' st Davis. VERONA (3-4-1-2): Perilli 6.5; Slotsager 5.5, Nelsson 5, Ebosse 5; Lirola 6 (24' st Niasse 5.5), Suat Serdar 5 (24' st Harroui 5.5), Gagliardini 5.5, Bradaric 5 (39' st Oyegoke sv); Bernede 5 (39' st Kastanos sv); Orban 6.5, Sarr 5.5 (24' st Isaac). In panchina: Montipò, Toniolo, Cham, De Battisti, Al-Musrati, Vermesan. Allenatore: Zanetti 5. UDINESE (3-5-1-1): Okoye 6; Bertola 6.5, Kristensen 5.5, Solet 6; Zanoli 7 (32' st Ehizibue 6), Miller 6 (32' st Oier Zarraga 6), Karlstrom 6. 🔗 Leggi su Feedpress.me
Udinese in versione corsara al Bentegodi, Verona sconfitto 3-1
L'incontro tra Udinese e Verona si è concluso con una vittoria dell'Udinese per 3-1 al Bentegodi.
