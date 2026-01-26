Il Tribunale di Milano ha emesso un’ordinanza che vieta a Fabrizio Corona di pubblicare ulteriori contenuti relativi al caso Signorini. Il provvedimento prevede anche la rimozione dei materiali già divulgati e la consegna degli eventuali documenti in suo possesso. Questa decisione si inserisce in un’azione cautelare mirata a limitare la diffusione di informazioni sul processo in corso.

Il Tribunale civile di Milano ha disposto un provvedimento cautelare urgente di inibitoria a carico di Fabrizio Corona, che dunque non può trasmettere online nuovi contenuti – annunciati per oggi – sul caso Alfonso Signorini e, stando a quanto si apprende, dovrà eliminare i precedenti ‘capitoli’ e consegnare tutto il materiale in suo possesso. Una decisione che sposa le richieste degli avvocati Domenico Aiello e Daniela Missaglia, che assistono Signorini, così come la linea di Mediaset, che nella denuncia a Corona aveva chiesto “di attivarsi ai fini di ottenere una misura di prevenzione che inibisca all’ex agente fotografico l’uso dei social e di altre piattaforme telematiche e l’utilizzo del cellulare per divulgare contenuti come quelli che sta diffondendo nelle ultime settimane”. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

© Davidemaggio.it - Il Tribunale di Milano blocca Corona: non può pubblicare altro materiale sul caso Signorini

Giudice blocca Falsissimo: Corona non può pubblicare la puntata su SignoriniUn giudice ha disposto il blocco della pubblicazione della prossima puntata di Falsissimo, condotta da Corona e dedicata a Alfonso Signorini, impedendo la sua diffusione online prevista per stasera.

Caso Signorini, accolto il ricorso: «Corona non può pubblicare la puntata»È stato accolto il ricorso di Alfonso Signorini contro la diffusione della puntata da parte di Fabrizio Corona.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Fabrizio Corona indagato ufficialmente per materiale hot di Alfonso Signorini

Argomenti discussi: Sentenza già scritta prima del processo, la denuncia degli avvocati dell’imputato; Assunzioni e permesso di soggiorno: il tribunale di Milano condanna Adecco per condotta discriminatoria; Milano, bozza di sentenza di condanna o solo appunti di proposta? Scoppia il caso in tribunale (della possibile anticipazione di giudizio); Erano appunti, non una sentenza già scritta, la versione del tribunale di Milano sui fogli sul banco dei giudici: perché ora il processo è da rifare.

Guerra Corona-Signorini, tribunale accoglie il ricorso del presentatore tv: giudice blocca FalsissimoFabrizio Corona deve fermarsi. Lo ha stabilito il giudice della prima sezione civile del Tribunale di Milano Roberto Pertile, accogliendo il ricorso urgente presentato dai legali di Alfonso Signorini: ... unita.it

Falsissimo bloccato dal Tribunale di Milano, la reazione di Corona: Mi censurano perché hanno paura della verità, parlano gli avvocati di SignoriniIl Tribunale civile di Milano ordina a Fabrizio Corona di rimuovere le puntate di Falsissimo sul caso Signorini: l’ex paparazzo attacca la decisione e annuncia ricorso. gay.it

Il Tribunale civile di Milano ha disposto un provvedimento cautelare urgente nei confronti di Fabrizio Corona, accogliendo il ricorso presentato da Alfonso Signorini. A firmare l’ordinanza è stato il giudice Roberto Pertile, che ha riconosciuto la fondatezza delle i - facebook.com facebook

#Corona in tribunale contro #Signorini e #Mediaset: "Come l'editto bulgaro, usate la Dda per chiudermi i social. Ma io vi rovino". L'ex re dei paparazzi difende il programma 'Falsissimo' dal rischio chiusura. Segui LaPresse.it per le notizie. #FabrizioCorona #Mil x.com