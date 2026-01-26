Il traffico di droga nella zona di Randazzo | 14 arresti

Nel territorio di Randazzo, si è conclusa l'operazione «Game Over», che ha portato all'arresto di 14 persone coinvolte nel traffico di droga. L'intervento, condotto da un vasto contingente di carabinieri e reparti specializzati, ha permesso di smantellare un'ampia rete criminale nella zona del Catanese. L'azione si inserisce in un più ampio sforzo delle forze dell'ordine per contrastare i fenomeni di illegalità e garantire la sicurezza pubblica.

Operazione «Game Over» nel Catanese: 14 indagati colpiti da misure cautelari. Un centinaio di carabinieri del Comando provinciale, con il supporto dei Reparti specializzati dell'Arma - tra cui lo Squadrone Eliportato Cacciatori di Sicilia, il 12esimo Nucleo Elicotteri di Catania, il Nucleo Cinofili di Nicolosi e la Compagnia di Intervento Operativo Cio del 12 Reggimento Sicilia, hanno eseguito, già dalle prime ore della mattina, un'ordinanza applicativa di custodia cautelare, emessa dal gip di Catania su richiesta della Direzione distrettuale antimafia, nei confronti di 14 persone ritenute responsabili, in concorso, di «associazione finalizzata al traffico droga, acquisto, detenzione e cessione di sostanze stupefacenti e furto aggravato in concorso.

