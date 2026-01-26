Il Times ha dedicato un articolo a Patrick Dorgu, riconoscendolo come un esempio di integrità nel calcio. Celebrando il suo gesto contro il VAR e Guardiola, il quotidiano sottolinea l’importanza del fair play e della correttezza sul campo. In un weekend ricco di eventi memorabili, l’attenzione si concentra su chi ha scelto di agire con onestà, dimostrando che il calcio può essere anche un esempio di valori autentici.

È stato un weekend da eroi, scrive il Times. Sì, va bene: Patrick Dorgu potrebbe aver segnato il gol della stagione, o Matheus Cunha ha riacceso la corsa al titolo, o magari Mateus Fernandes che “ha ridato speranza a un tetro London Stadium”. Ma no, secondo Martin Samuel l’eroe è stato un altro: un arbitro. Tal Farai Hallam, l’arbitro della partita del Manchester City contro il Wolverhampton Wanderers. Che ha fatto? E’ andato contro, in una botta sola, al Var e a Pep Guardiola. Ha interrotto il cortocircuito dei rigorini per i falletti di mani in area. This is the kind of referee the EPL needs honestly, stand on his on-Field decision Rookie Farai Hallam is him! pic. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Il Times celebra l’arbitro che è andato contro il Var e Guardiola: “Un eroe del vero calcio”

Leggi anche: Ma quale rigore per la Lazio. Il calcio torni calcio, per cortesia (peggio il Var dell’arbitro Collu)

L’Ifab si riunisce a Londra per ridurre i ritardi nel calcio, ma non gli errori del Var (The Times)L’International Football Association Board (Ifab) si riunisce a Londra per discutere misure volte a ridurre i ritardi nelle partite di calcio.

